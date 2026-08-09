İsrail'in Lübnan'a saldırılarında şehit sayısı 4 bin 335'e çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişi şehit oldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Siyonist İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu şehit sayısının 4 bin 335’e, yaralı sayısının ise 12 bin 277'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail rejiminin Lübnan’a yönelik saldırıları, taraflar arasında yürürlükte bulunan ateşkes ve imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen devam ediyor.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.