Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan ABD'ye sert uyarı

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi, ülkenin güneydoğusunda konuşlu kara kuvvetleri birliklerine yaptığı ziyarette, kara kuvvetlerinin son yıllarda sürekli, hassas ve özel eğitimlerle çeşitli kara tehditlerine karşı kendini hazırladığını söyledi.

Herhangi bir düşmanca eyleme “kesin ve caydırıcı bir yanıt” verileceği uyarısında bulunan Tuğgeneral Cihanşahi, “Herhangi bir Amerikan askeri İran topraklarına ayak basarsa onu keseriz” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Cihanşahi, düşmanın İran Silahlı Kuvvetleri ve halkının kararlılığı karşısında diz çöktürüldüğünü sözlerine ekledi.

Tuğgeneral Cihanşahi, silahlı kuvvetlerin hazırlık düzeyinin ve İran halkının çeşitli cephelerde askerlere verdiği desteğin ulusal dayanışmayı güçlendirdiğini ve ülke düşmanlarının hesaplarını boşa çıkardığını kaydetti.

İranlı komutan, kara kuvvetleri birliklerinin savaşa hazır durumda olduğunu ve ülke sınırlarını kararlılıkla koruduklarını belirtti.