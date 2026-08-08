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8 Ağu 2026 17:34

Aliyev ile Paşinyan telefonda görüştü

Aliyev ile Paşinyan telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefonda görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 8 Ağustos 2025'te Washington'da gerçekleştirilen ve iki ülke arasında barış anlaşması metninin paraflandığı zirvenin yıl dönümünde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aradı.

Görüşmede geçen yıl boyunca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekildi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin barışın somut kazanımlarının bir göstergesi olduğu belirtilen görüşmede, Azerbaycan'ın petrol ürünlerinin Ermenistan'a ihracatı ile transit yüklerin Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a ve Ermenistan'dan diğer yönlere taşınması ele alındı.

Taraflar ayrıca Washington'da varılan anlaşmalar doğrultusunda TRIPP güzergahının hayata geçirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, barış sürecinin ilerletilmesi ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın yanı sıra bağlantıların ve ekonomik işbirliğinin sağlanması yönündeki çabaların sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

News ID 1937868

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