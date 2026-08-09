Rus uzmanları İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'ne geri döndü

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus uzmanların İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'ne geri dönmeye başladığını duyurdu.

Santrale uzmanların geri gönderilmesi sürecinin başladığını belirten Likhachev, "Mühendislik ve teknik personelden ilk 5 kişi bölgeye ulaştı ve görevlerini yerine getirmeye başladı." dedi.

Likhachev, santralde görev yapan Rus uzmanların sayısının 25'e yükseldiğini ve bu sayıyı 100'e çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

