İran: Umman'la anlaşmaya çok yakınız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin Umman’la yürütülen görüşmelerde anlaşmaya çok yaklaşıldığını belirtti.

Erakçi, boğazdaki mevcut trafik ayırma düzeninin Tahran tarafından artık kabul edilemez olduğunu belirterek yeni bir güzergaha ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bakan Erakçi ayrıca boğazın yeniden açılmasının, ABD’nin İslamabad Mutabakatı’nı ihlal etmesine ilişkin tazminat da dahil olmak üzere çeşitli koşulların karşılanmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın iki kıyı devleti olan İran ile Umman'ın, boğazdan ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayacak bir trafik güzergahının belirlenmesi amacıyla yürüttüğü müzakerelerde, güzergahın teknik, hukuki, güvenlik ve çevresel boyutlarının İran'ın ilgili kurumlarınca ayrıntılı şekilde incelendiğini belirtmişti.