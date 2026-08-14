İran'ın füze gücü ABD'yi küçük düşürdü

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti'nin füze kapasitesini yok etmek istediğini, ancak "başarısız” olduğunu belirtti.

Ayetullah Hatemi, "Amerika'yı küçük düşüren ve gelecekte de küçük düşürmeye devam edecek olan da ülkenin füze kapasitesidir" dedi.

Ayetullah Hatemi, "ABD İran'ın nükleer kapasitesini yok etmeye çalıştı, ancak Allah İsfahan'da Tebes 2 olayını ortaya çıkardı ve başarısız olan Amerikalılar bölgeden kaçmak zorunda kaldı" diye konuştu.

Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak Ayetullah Hatemi, "Bugün Fars Körfezi'nde tek bir Amerikan gemisi bile kalmadı" dedi.

Ayetullah Hatemi ayrıca, "Düşman İran'ı Taş Devri'ne döndürmek istedi, ancak bugün dünya ABD hükümetinin medeniyet ve demokrasi hakkında hiçbir şey bilmediğini ve pratikte ilkel davranışlar sergileyen tarafın Amerika olduğunu anladı" değerlendirmesinde bulundu.

“Pratik direniş ve akıllı diplomasi önemli yöntemlerdir” diyen Ayetullah Hatemi, ikisinin de birlikte ilerlemesi gerektiğini vurguladı.