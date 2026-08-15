Erakçi: ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda henüz karar alınmadı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bir söyleşide, son dönemde müzakerelerin devamı ve 60 günlük ateşkes mutabakatının uzatılmasına ilişkin iddiaların gündeme geldiğinin, ayrıca kısa süre önce Pakistan Dışişleri Bakanı'nın kendisini ve Muhammed Bakır Galibaf'ı görüşmelerin sürdürülmesi amacıyla İslamabad'a davet ettiğinin hatırlatılması üzerine, ABD ile olası dolaylı müzakerelerin ve Umman ile yürütülen görüşmelerin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erakçi, İslamabad Mutabakatı'nda yer alan hususun "savaşın sona ermesi" olduğunu belirterek, "Bu mutabakatta savaşın sona erdiği ilan edilmişti." dedi.

ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini ve yeniden çatışmaların başladığını ifade eden Erakçi, "Ancak ortada uzatılması gereken bir ateşkes yoktu. Bizim elimizde savaşın sona ermesini öngören bir mutabakat vardı ve şimdi ortaya yeni bir durum çıkmış bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, kamuoyunda dile getirilen 60 günlük ateşkes iddialarına ilişkin ise, "Söz konusu 60 gün, nihai bir anlaşmaya varılması amacıyla müzakereler için tanınan süreydi. Buna dayanarak 60 günlük bir ateşkes olduğu söylenemez." dedi.

Erakçi, "Arabulucular, hem Katar hem de Pakistan, taraflar arasında mesaj alışverişi gerçekleştiriyor ve bizimle temas halinde bulunuyor. Ancak bu durum kesinlikle müzakere anlamına gelmiyor. ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda henüz herhangi bir karar alınmış değil." diye konuştu.

İran ile Umman arasında yürütülen görüşmelere de değinen Erakçi, bu görüşmelerin tamamen farklı bir konuya ilişkin olduğunu belirterek, "Umman ile yürüttüğümüz görüşmeler, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin geçişi için deniz ulaşım güzergâhlarının belirlenmesine yönelik teknik bir çalışmadır." ifadelerini kullandı.

Daha önce kullanılan deniz güzergâhlarının artık işlevini yitirdiğini söyleyen Erakçi, yeni bir güzergâh belirlenmesi gerektiğini belirtti. Erakçi, şu anda geçici bir güzergâh üzerinde çalışıldığını, bunun ilerleyen süreçte kalıcı güzergâha dönüştürüleceğini söyledi.

Söz konusu görüşmelerin tamamen teknik nitelikte olduğuna dikkat çeken Erakçi, iki ülkenin uzmanlarının bu çalışma üzerinde görev yaptığını, İran Silahlı Kuvvetleri'nin de sürece dahil olduğunu belirterek, "Bu konuda asıl yetkin kurum silahlı kuvvetlerdir. Yakında sonuca ulaşabiliriz." dedi.

Erakçi, son olarak Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesi ile deniz ulaşım güzergâhlarının belirlenmesine yönelik teknik görüşmelerin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Deniz güzergâhının belirlenmesi teknik bir konudur. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılıp açılmayacağı ise ABD'nin yerine getirmesi gereken başka şartlara bağlıdır." ifadelerini kullandı.