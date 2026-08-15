İranlı büyükelçiden uluslararası kuruluşların Minab trajedisi karşısındaki sessizliğine eleştiri

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kara Cumartesi”nin üzerinden 168 gün geçtiğini belirterek, Minab'daki Şecere Tayyibe İlkokulu'nda şehit olan çocukları andı.

Celali, “Kara Cumartesi'nin üzerinden 168 gün geçti ve takvim kanlı sayımına devam ediyor. Her gün bir acı; Şecere Tayyibe Minab İlkokulu'nun hayalleri Tomahawk füzesinin vahşetiyle küle dönen 168 beyaz kanatlı güvercinin her biri için bir yara.” ifadelerini kullandı.

Celali, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu 168 gün, uluslararası kuruluşların ve hükümetlerin tarihin bu kara gününe gözlerini kapattığı 168 çocuğun sessiz ama hâlâ canlı çığlığıdır.”

Celali, “O boş sandalyelerin acı veren görüntüsü ve kaybedilen masumiyet hiçbir zaman eskimeyecek.” dedi.

“Dünya bu açık suç karşısında nasıl sessiz kalabilir?” diye soran Celali, sözlerini şöyle tamamladı:

“Minab'daki okul, Amerikan insan hakları anlayışındaki çocuk katliamının hikâyesini gözler önüne serdi.”