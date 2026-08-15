Erakçi, Avusturyalı mevkidaşıyla bölgesel gelişmeleri ve Hürmüz Boğazı'nı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Perşembe günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Telefon görüşmesinde taraflar, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Erakçi, bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi verirken, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın gelecekte yönetilmesine yönelik mekanizmaların belirlenmesi amacıyla yürütülen görüşmelere değindi.

İran Dışişleri Bakanı, mevcut durumun ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yasa dışı saldırılarının sonucu olduğunu belirtti.

Erakçi, İran'ın iyi niyetle diplomatik sürece dahil olduğunu ve 18 Haziran savaşın sona ermesine ilişkin mutabakatın imzalandığını hatırlatarak, ABD tarafının mutabakat hükümlerini ihlal etmesi, İran'a yönelik deniz ablukası yaptırımları uygulaması ve İran'daki askeri ve sivil hedeflere yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemesi nedeniyle gerilimin tırmandığını ve Hürmüz Boğazı'nın güvensiz hale geldiğini ifade etti.

Erakçi ayrıca, İsrail'in Gazze ve Lübnan halkına yönelik ağır suçlarının devam etmesine dikkat çekti.

Avrupa Birliği'nin pasif tutumunun ve bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'e verdiği kapsamlı desteğin, işgalin ve işgal altındaki Filistin'deki soykırımın devam etmesindeki başlıca faktörlerden biri olduğunu belirten Erakçi, Avrupa Birliği'nden Batı Asya'daki gelişmelere yönelik politikalarını gözden geçirmesini istedi.

Erakçi, ayrıca Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik müdahaleci tutumunu ve İran karşıtı terörist unsurlara verdiği desteği kınadı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger ise telefon görüşmesinde ülkesinin bölgedeki gelişmelere ilişkin tutumunu aktararak, bölgede istikrar ve güvenliğin yeniden tesis edilmesinin ve diplomatik çözümler yoluyla koşulların normalleşmesinin önemini vurguladı.