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17 Ağu 2026 20:50

Pakistan: Tahran ve Washington arasındaki görüşmeler devam ediyor

Pakistan: Tahran ve Washington arasındaki görüşmeler devam ediyor

Pakistan medyasının İslamabad hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Tahran ve Washington arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Pakistan medyası MS NOW, İslamabad hükümetinden bir yetkilinin (Tahran ve Washington arasındaki) görüşmelerin hala devam ettiğini söylediğini bildirdi.

Pakistanlı yetkili, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın açılması ve savaşın sona erdirilmesi amacıyla devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Daha önce El Arabiya'daki bazı kaynaklar, İran ve ABD arasında 60 günlük sürenin uzatılması konusunda bir anlaşmaya varıldığına dair haberler olduğunu bildirmişti.

Bu konuda İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Anlaşma metninde 60 günlük süre diye bir şey yok.
İran, baskı, ültimatom veya süre kısıtlamaları altında karar veren bir taraf değildir" dedi.

News ID 1937987

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