Garibabadi'den İran’ın “yenilginin eşiğinde olduğu” yönündeki iddialara tepki

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda İran’ın mevcut durumuna ilişkin ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.

Garibabadi paylaşımında, “Bazıları İran’ın yenilginin eşiğinde olduğunu ve bir ipe bağlı şekilde ayakta kaldığını iddia ediyor. Ancak aynı zamanda tüm müttefiklerinden kendilerine yardım etmeleri için yalvarıyorlar.” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, asıl sorunun her defasında yapılan yanlış hesaplamalar olduğunu belirterek, bu hesaplamaları örtbas etmek için karşı tarafın kendisi açısından daha büyük bir yenilgi oluşturmak zorunda kaldığını savundu.

Garibabadi, “Askeri savaş sonuç vermedi, şimdi de bir sonraki yenilginin adını ‘ekonomik savaş’ koydular.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, İran’ın bağımsızlığına ve sahip olduğu güce vurgu yapmayı sürdürdüğü ve dış baskı ve yaptırımlara karşı tutumunu devam ettirdiği bir dönemde geldi.