Pezeskian: İran’ı Savunmak, Müslüman Komşulara Düşman Olmak Değildir

İean Cumhubaşkani Mesud Pezeşkiyan bugün İslami Birliği konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Hiçbir İslam toprağı, bir başka İslam toprağına yapılacak saldırıların üssü olmamalıdır. Hiçbir İslam ülkesi, kendi güvenliğini komşusunun güvensizliği üzerine inşa etmemelidir." dedi.

Pezeşkiyan sözlerinin devamında "İran, komşularıyla bu tür bir düzen kurmak için elini uzatmaktadır; ancak bu, bir zayıflık göstergesi değil, savaş tecrübesinden gelen bir yaklaşımdır.İran’ı savunmak, Müslüman milletlere ve komşulara düşman olmak değildir"ifadesini kullandı