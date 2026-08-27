Pakistan: Tek taraflı yaptırımlara uymuyoruz

Pakistan Dışişleri Bakanlığı bugün (Perşembe) yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir’in geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a herhangi bir mesaj iletmediğini duyurdu. Bakanlık, Munir’in Tahran’a yaptığı son ziyaretin, İslamabad’ın savaşın yeniden başlamasını önlemek ve krizi çözmek amacıyla yürüttüğü süregelen çabalar çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.

Ayrıca açıklamada, Pakistan ile İran arasındaki ticaretin devam ettiği ve İslamabad’ın Tahran’a yönelik tek taraflı yaptırımlara uymak zorunda olmadığı vurgulandı.