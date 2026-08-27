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27 Ağu 2026 13:43

Pakistan: Tek taraflı yaptırımlara uymuyoruz

Pakistan: Tek taraflı yaptırımlara uymuyoruz

Pakistan ile İran arasındaki ticaretin devam ettiği ve İslamabad’ın Tahran’a yönelik tek taraflı yaptırımlara uymak zorunda olmadığı vurgulandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı bugün (Perşembe) yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir’in geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a herhangi bir mesaj iletmediğini duyurdu. Bakanlık, Munir’in Tahran’a yaptığı son ziyaretin, İslamabad’ın savaşın yeniden başlamasını önlemek ve krizi çözmek amacıyla yürüttüğü süregelen çabalar çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.

Ayrıca açıklamada, Pakistan ile İran arasındaki ticaretin devam ettiği ve İslamabad’ın Tahran’a yönelik tek taraflı yaptırımlara uymak zorunda olmadığı vurgulandı.

News ID 1938168
Azar MAHDAVAN

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