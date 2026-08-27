ABD Medyası: Trump’ın Halk Desteği 47 Eyalette Negatif

ABD merkezli MS NOW, daha önce MSNBC adıyla bilinen kuruluş, yayımladığı bir haberde ABD Başkanı Donald Trump’ın özellikle rekabetin yoğun olduğu eyaletlerde ciddi bir popülerlik krizi yaşadığını bildirdi.

Habere göre Trump’ın net onay oranı, Kongre ara seçimleri öncesinde ABD’nin 50 eyaletinin 47’sinde negatif seviyede bulunuyor.

Raporda ayrıca, bu yıl Senato seçimlerinin yakın ve rekabetçi geçtiği tüm eyaletlerde Trump’ın net onay oranının eksi olduğu belirtildi.

Öte yandan Reuters daha önce yayımladığı bir ankete dayanarak, Amerikalıların İran’a karşı sürdürülen savaşa desteğinin çatışmanın başlangıcından bu yana en düşük düzeye, yüzde 31’e gerilediğini aktarmıştı. Bu oran mart ayında yüzde 37, ayın başında ise yüzde 34 düzeyindeydi.