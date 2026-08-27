40. Uluslararası İslami Birlik Konferansı Tahran’da Başladı

40. Uluslararası İslami Birlik Konferansı, bugün sabah Cumhurbaşkanı’nın ve İslam dünyasının önde gelen âlimlerinin katılımıyla Tahran’daki Devlet Başkanları Zirve Salonu’nda başladı.

Törende, Dünya İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Forumu Genel Sekreteri Hüccetülislam Hamid Şehriyâri, Hz. Muhammed’in ve İmam Cafer Sadık’ın doğum günlerini kutlayarak Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yerli ve yabancı konukların katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramazan Savaşı: Tek Taraflılığa Karşı Tarihî Dönüm Noktası

Şehriyâri, son bir yıldaki gelişmelere değinerek, “Karşı karşıya kaldığımız en önemli olay, emperyalist Amerika’nın İran halkına karşı başlattığı savaştır.” dedi.

Ramazan Savaşı’nın İslam ümmeti liderinin şehadetiyle neden başladığı sorusunu gündeme getiren Şehriyâri, savaşın altı aydır İran’a dayatıldığını belirtti. Ona göre küresel emperyalizm, İran’ın güçlenmesinden ve rakip bir gücün yükselişinden rahatsızlık duyuyor.

Şehriyâri, güçlü İran’ın İslam ülkeleri ve mazlum halklar için bir model oluşturduğunu; ilahi güce dayanmayı “göstermelik güçlerin” yerine koyduğunu ve bunun ABD’nin tek taraflı politikaları açısından tehdit olarak görüldüğünü ifade etti.

ABD’nin İran’a yönelik düşmanlığının nedenlerini sıralayan Şehriyâri, Washington’un İran’ın nükleer enerjiye, füze kapasitesine, gelişmiş altyapılara, petrole, bilim insanlarına, cesur askerî güce, güçlü bir devlete ve etkili bir liderliğe sahip olmasını istemediğini söyledi. Bu unsurların her birinin ulusal bütünlüğü ve İslam ümmetinin direnişini güçlendirdiğini savundu.

Minab Okulu: Liberalizmin Cevapsız Sorusu

Şehriyâri, Minab’daki Şecere-i Tayyibe Okulu’nda öğrenciler ve öğretmenlerin hayatını kaybetmesine ilişkin olaya değinerek ABD’ye şu soruyu yöneltti:

“Minab’daki okulun küçük çocuklarına karşı bu vahşetin size ne faydası oldu? Batı medyası neden bu soru karşısında sessiz kaldı?”

Şehriyâri, bireyci liberalizm maskesi altındaki faydacılığın bu soruya cevap veremediğini ve olayın küresel emperyalizmin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu ileri sürdü.

ABD’nin son kırk yıldaki politikalarının başarısız olduğunu savunan Şehriyâri, İran’ın şehit liderinin rehberliği altında bölgenin önde gelen gücü hâline geldiğini; İranlı bilim insanlarının ileri teknolojilerde önemli aşamalar kaydettiğini söyledi. İranlı gençlerin stratejik füze ve İHA teknolojilerine ulaştığını, İran’ın askerî güçlerinin dünyanın en büyük ordusuna karşı direndiğini ve bölgedeki ABD üslerini etkisiz hâle getirdiğini ifade etti.

Bu savaşın yalnızca millî kimlik veya bölgesel direnişle sınırlı olmadığını, aynı zamanda “medeniyetler arası bir savaş” olduğunu belirten Şehriyâri, medeniyet kurucu bir şahsiyetin şehadetinin, Hz. Hüseyin bin Ali’nin şehadeti gibi tarihi sarsacağını söyledi.

Bölgesel Uyanış ve İslami Birliğin Gerekliliği

Şehriyâri, bölge ülkelerinin ABD’nin varlığına ilişkin acı tecrübeler yaşadığını belirterek, İslam ülkelerinin ABD varlığının güvenlik sağlamadığını, aksine güvenliği tahrip ettiğini anladıklarını söyledi. Bölgesel güvenliğin ancak bölge ülkelerinin kendi imkânlarıyla sağlanabileceğini vurguladı.

Bugün bölge içindeki yoğun temasların eşi görülmemiş bir dayanışma oluşturduğunu söyleyen Şehriyâri, mezhepleri yakınlaştırma ve birlik söyleminin tekfircilik ve ayrışma söylemine üstün geldiğini ifade etti.

Konferansın 40. yıl dönümünü anan Şehriyâri, şehit liderin teorik yaklaşımı ve kurumlaşma vizyonu sayesinde bugün direniş ekseni etrafında İslam dünyası seçkinleri arasında bir ağ oluşturulduğunu belirtti. İran, Suudi Arabistan ve Türkiye’den yayımlanan bildirilerde dikkat çekici ortak noktalar bulunduğunu, bunların korunması gerektiğini kaydetti.

Konferansın açılışına Irak, Pakistan, Türkiye, Lübnan, Afganistan ve Fars Körfezi ülkeleri dâhil olmak üzere çeşitli İslam ülkelerinden yaklaşık 600 yerli ve yabancı konuk; bilim, kültür ve din alanından önde gelen isimler, Tahran’daki büyükelçiler ve taklit mercilerinin temsilcileri katıldı.

İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Forumu Sekretaryası’nın açıklamasına göre konferans, bu yıl ilk kez merkezî olmayan bir yaklaşımla düzenleniyor. Bu kapsamda Batı Azerbaycan, Kürdistan, Gülistan ve Razavi Horasan eyaletlerinde dört uzmanlık toplantısı yapılacak.

Program kapsamında ayrıca Kum ve Meşhed’de dinî ilimlerin önde gelen isimlerinin katılımıyla bilimsel oturumlar düzenlenecek; mezheplerin yakınlaştırılması alanında sekiz yeni kitabın tanıtımı yapılacak. “Tekfirci Akımların Analizi” ve “Yeni İslam Medeniyetinde Birliğin Rolü” başlıklı iki uzmanlık paneli de gerçekleştirilecek.