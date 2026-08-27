ABD, İran Karşısında Stratejik Çıkmaza Girdi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’nin İran’la girdiği her türlü mücadelede başarısızlığa uğradığını belirterek, “Washington, siyasi, ekonomik ve askeri hesaplarındaki iflasın ardından tam anlamıyla bir stratejik çıkmaza saplanmış durumdadır” dedi.



Perşembe sabahı Şiraz’daki Hz. Ahmed bin Musa (Şah Çerağ) Türbesi’nde düzenlenen “Cihad-ı Tebyin” (Açıklama Cihadı) toplantısında konuşan Azizi, İslam dünyasının önemli günlerini kutlayarak son dönemdeki bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.



“Savaş ile Barış Arasındaki Çizgi Silindi”



Azizi, günümüz dünyasındaki gelişmeleri tek bir olay olarak değil, birbirine bağlı bir “hibrit savaş” (karma savaş) stratejisinin parçaları olarak okumak gerektiğini vurguladı. Modern dünyada savaş ile barış arasındaki sınırların artık belirsizleştiğine dikkat çeken Azizi, şunları kaydetti:



“Bugün devletler artık sadece askeri güce güvenmiyor; rakiplerini zayıflatmak için askeri ve askeri olmayan araçlardan oluşan devasa bir cephanelik kullanıyorlar. Ekonomik savaş, yaptırımlar, kültürel saldırılar, psikolojik operasyonlar, siber saldırılar, istihbarat savaşları, sabotajlar ve siyasi baskılar… Hepsi bu yeni nesil savaşın bir parçası. Zihnimizi sadece konvansiyonel bir askeri çatışmayla sınırlayamayız; karşımızda çok boyutlu, karmaşık bir cephe var.”