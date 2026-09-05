Sırbistan’da Bir Roma İmparatorunun Özel Hamamı Bulundu

Doğu Sırbistan’da kazı yapan arkeologlar, bir zamanlar bir imparatora ait olan, görkemli ve benzersiz biçimde inşa edilmiş bir Roma hamamının kalıntılarını keşfetti. Isıtmalı zeminler, üç yıkanma havuzu ve bir buhar odası içeren bu oda dizisi, bir imparatorluk sarayındaki kulenin dibinde ortaya çıkarıldı. Bu, arkeologların Roma İmparatorluğu’nda daha önce hiç görmediği bir tasarım.

Latincede balneum olarak bilinen hamam kompleksi, Vrelo-Šarkamen arkeolojik alanında bulundu. Bu alan, 4. yüzyılın başlarında inşa edilen ve 310’dan 313’e dek Roma imparatoru olan Maximinus Daza’nın (ya da Daia) yaşadığı anıtsal, surlarla çevrili bir konut kompleksi. Açıklamaya göre arkeologlar onlarca yıldır Vrelo-Šarkamen’de aralıklarla kazı yapıyor. En son keşfi ise Sırbistan’daki bağımsız bir araştırma kurumu olan Arkeoloji Enstitüsü’nden bir ekip yaptı.

Bugünkü Sırbistan’da doğan ve asıl adı Daza olan Galerius Valerius Maximinus, dört Roma “tetrark”ından biriydi. MS 293’te İmparator Diocletianus, Roma İmparatorluğu’nu esasen Doğu ve Batı olmak üzere iki yarıya böldü. Bunlardan her biri bir kıdemli imparator ve bir ast hükümdar tarafından yönetiliyordu. 305’e gelindiğinde Roma İmparatorluğu’nun yöneticileri, kıdemli imparatorlar olarak Constantius ve Galerius, ast hükümdarlar olarak ise Severus ve Maximinus Daza’ydı. Ancak tetrarşi dağılmaya başlamıştı. Maximinus 301’de kıdemli imparator unvanını üstlendi, ama yalnızca üç yıl dayandı. Rakibi Licinius’a karşı bir iç savaşı kaybettikten sonra 313’te öldü.

Maximinus’un sarayının güneybatı köşesinde anıtsal bir kule bulunuyordu. Ancak arkeologlar, kulenin en alt katında dairesel bir hamam kompleksi bulmaktan şaşkına döndü. Çünkü antik balneumların çoğu, odaları bir sıra hâlinde olacak biçimde doğrusal olarak düzenlenmişti. Açıklamaya göre bu hamam alanının, altı pencereli kubbeli bir tavanı vardı. Bu da yüksek düzeyde bir mühendislik bilgisini gösteriyor.

Balneum iki bölüme ayrılmıştı: biri hamamı işletmek için gereken donanıma, diğeri ise yıkanma ve dinlenmeye ayrılmıştı. Arkeologlar, donanım odasının içinde, hamamın zeminlerini ısıtan ocağı buldu. Ayrıca, hamam suyunu ısıtmak için kullanılmış olan bakır bir kazanın tabanını da keşfettiler. Ancak bakır kazanın kendisi şimdilik kayıp.

Arkeologlar, imparatorun kullandığı oda dizisinin içinde, üç yıkanma havuzu ya da küvetinin yanı sıra, Latincede buhar hamamı ya da sauna anlamına gelen bir sudatorium buldu.

Açıklamaya göre kompleks, “yalnızca kişisel hijyen için tasarlanmış bir mekân değil; mimarinin, teknik altyapının ve konforun tek bir işlevsel bütün oluşturduğu, sarayın yüksek statülü sakinleri için özenle tasarlanmış özel bir hamamdı.”

Araştırmacılar, odaların nasıl yapılandırıldığını ve İmparator Maximinus ile ailesinin hamama nasıl eriştiğini daha iyi anlamak için hamam kompleksini incelemeyi sürdürecek.

