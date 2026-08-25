İran Kadın Voleybol Milli Takımı, Irak'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

İran Kadın Voleybol Milli Takımı, bugün 2026 Asya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki son maçında Irak ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-0 mağlup etti.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen karşılaşmada İran, Irak'ı 25-4, 25-7 ve 25-5'lik set skorlarıyla rahat bir şekilde mağlup etti. Bu sonuçla turnuvadaki ikinci galibiyetini alan İran, puanını 6'ya çıkardı. Irak ise üç set boyunca toplam yalnızca 16 sayı alabildi.

İran Kadın Voleybol Milli Takımı bu galibiyetle 2026 Asya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda en iyi 8 takım arasına kalmayı garantiledi. Grup aşamasındaki tüm maçların tamamlanmasının ardından İran'ın çeyrek finaldeki rakibi belli olacak.

Asya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde, gruplardan yükselen 8 takım, performansları ve Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun (FIVB) belirlediği diğer kriterler doğrultusunda ortak bir sıralamaya yerleştirilecek. Buna göre sıralamada birinci olan takım sekizinciyle, ikinci yedinciyle, üçüncü altıncıyla ve dördüncü beşinciyle karşılaşacak.

İran Kadın Voleybol Milli Takımı, grup aşamasındaki diğer iki maçında Çin Taipei'sini mağlup ederken ev sahibi Çin'e yenilmişti.

Asya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final karşılaşmaları 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak.