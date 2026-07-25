Erakçi ile Lavrov'dan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde kritik görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Kırgızistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında temaslarını sürdürdü.

Erakçi, cuma öğleden sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek görüştü.

Görüşmede siyasi, ekonomik, ticari, ulaştırma ve enerji alanlarındaki ikili iş birliği ile uluslararası kuruluşlar ve çok taraflı bölgesel platformlardaki koordinasyon ele alındı.

Taraflar, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS başta olmak üzere çeşitli alanlarda varılan mutabakatların uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla gerekli adımların atılması konusunda mutabık kaldı.

İki bakan ayrıca, ABD'nin İslamabad Mutabakatı'nı yeniden ihlal ettiği ve taahhütlerini yerine getirmediği iddiasının ardından Batı Asya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Erakçi, Rusya'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarını kınayan tutumundan dolayı teşekkür ederek, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut güvensizlik ortamının ABD'nin İran'a yönelik taahhütlerini ihlal etmesi ve işlediği suçların doğrudan sonucu olduğunu söyledi.

İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde iyi niyet gösterdiğini vurgulayan Erakçi, Tahran'ın diplomasiye bağlı kalmayı sürdürürken ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunma konusunda kararlı olduğunu, ayrıca ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı İran'ın ulusal güvenliğini tehdit etmek amacıyla kullanmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Lavrov ise Rusya'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarını kınayan tutumunu yineleyerek, bölge ülkelerine dayalı bir güvenlik mekanizmasının oluşturulması için iş birliği ve güven artırıcı adımların önemine dikkat çekti.

Rus bakan, bu süreçte her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.