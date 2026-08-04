Rusya ve Katar’dan Fars Körfezi'nde gerilimi düşürme ve diplomasi çağrısı

El Cezire’nin haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Fars Körfezi’ndeki durumu ele aldı.

İki yetkili, tüm taraflara diplomasiye yeniden dönmeleri ve İran’a yönelik savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Görüşmede ayrıca, başta Fars Körfezi bölgesinde tırmanan gerilim olmak üzere Orta Doğu’daki gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar, çatışmaların derhal durdurulmasının ve 17 Haziran’da imzalanan İslamabad Mutabakatı temelinde müzakerelerin hızlı şekilde yeniden başlatılmasının önemini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki gerilimi azaltmak amacıyla tüm taraflarla yürütülen girişimlerin sürdüğünü belirterek, “Şu anda odağımız gerilimi azaltmak, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak ve diplomatik yolu takip etmektir. Henüz herhangi bir anlaşmaya varılmadı. Şu aşamada önemli olan diplomatik sürece geri dönülmesidir.” dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Al Sani'nin Rusya Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik çabaların ele alındığını bildirdi.

Bakanlık, Al Sani'nin bölgede barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması yönündeki çabaları Katar'ın desteklediğini bir kez daha vurguladığını aktardı. Açıklamada, “Tutumu­muz açık: İsrail'in Gazze'deki ateşkes anlaşması kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükleri bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, arabulucuların Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü de belirtti.

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD ile İran arasındaki anlaşmazlığa diplomatik çözüm bulunması yönündeki çabaların devam ettiğini söyledi. Ensari, Katar, Pakistan ve Umman'ın da aralarında bulunduğu arabulucuların, müzakerelerin kolaylaştırılması ve taraflar arasında taslak metinlerin karşılıklı olarak iletilmesi amacıyla yakın koordinasyon içinde çalıştığını ifade etti.