Umman, Hürmüz Boğazı toplantısının ertelendiğini duyurdu

Katar merkezli El Cezire televizyonunun haberine göre, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Hürmüz Boğazı konusunda düzenlenmesi planlanan bölgesel toplantının tarihinin değiştirildiğini açıkladı.

Busaidi, kararın anlaşmaya varılması için gerekli zeminin oluşturulması ve bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla alındığını belirtti.

Busaidi, resmi açıklamasında, Hürmüz Boğazı konusunun ele alınacağı ve bugün (Pazartesi) Salalah kentinde yapılması planlanan toplantının ertelendiğini duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanı, erteleme kararının gerekçesine ilişkin, toplantının anlaşmaya varılması için gerekli koşulların oluşmasını güvence altına almak amacıyla ertelendiğini ifade etti.

Busaidi, “Bölgede istikrarı ve sürdürülebilir iş birliğini destekleyen diyaloğu güçlendirmeye bağlılığımız devam ediyor.” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Fars Körfezi Genel Müdürü Muhammed Ali Bek ise İran ile Fars Körfezi ülkeleri arasındaki toplantının ertelenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, bazı bölge ülkelerinin talebi ve Umman ile İran'ın ortak kararı doğrultusunda, Pazartesi günü yapılması planlanan Fars Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkelerin dışişleri bakanları toplantısının başka bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Bek, İran'ın Umman ile yakın istişare içerisinde toplantının düzenlenmesi için uygun tarih konusunda gerekli koordinasyonu sağlayacağını belirtti.

Umman'da düzenlenmesi planlanan bölgesel toplantıda, Hürmüz Boğazı'na ilişkin meseleler ve bu stratejik su yolundaki deniz taşımacılığı düzenlemelerinin ele alınması bekleniyordu.