İran: Umman toplantısı Suudi Arabistan'ın talebi üzerine ertelendi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında, son savaş sırasında ABD’nin sivillere yönelik geniş çaplı suçlarına değinerek, “Lamerde kenti üzerinde 35 saniye içerisinde 2 bin kilogram patlayıcı infilak ettirdiler. Amaçları korku ve dehşet yaratmaktı.” dedi.

Bekayi, İran ve Umman arasında güvenli deniz ulaşım güzergâhlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat hakkında, “İran ve Umman, kıyıdaş iki devlet olarak yalnızca kendilerini ilgilendiren bir konuda, haftalar süren müzakerelerin ardından anlaşmaya vardı. Sorumlu ve ileri görüşlü bir yaklaşım doğrultusunda bu mutabakatı bölge ülkelerinin katılacağı bir toplantıda gündeme getirmeyi planlıyorlardı.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu mutabakatta iki kıyıdaş devletin egemenlik haklarının ve egemenliğinin dikkate alındığını ve konunun tüm boyutlarının değerlendirildiğini belirterek, söz konusu meselenin yalnızca bu toplantıda gündeme getirilmesinin planlandığını söyledi.

Bekayi, İran ve Umman’ın bölge ülkeleri arasında diyalog kurulması için uygun bir fırsat oluşturduğunu belirterek, “Bölge ülkelerinin bu fırsatın değerini bilmeleri ve bundan yararlanmaları bekleniyordu. Eğer gerçekten, aramızdaki tüm anlaşmazlıklara ve bazı ülkelerin tutumlarına yönelik haklı şikâyetlerimize rağmen, daimi komşular olarak aynı masa etrafında oturmamız ve dışarıdan müdahale eden yıkıcı aktörlerden uzak, güvenli bir bölge oluşturulması konusunda görüşmemiz gerektiğine inanıyorsak, bu toplantı bunun için çok uygun bir fırsattı.” dedi.

Söz konusu toplantının ertelenmesine ilişkin Bekayi, “Ortaya atılan haber doğrudur. Suudi Arabistan, bu toplantının şimdilik yapılmamasını talep etti.” açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan ile Yemen arasındaki gelişmelerle bu konunun bağlantılı olduğuna yönelik değerlendirmelere de değinen Bekayi, “Yanlış adres göstermek hiçbir sorunu çözmez. Mevcut sorunların kökleri uzun yıllara dayanıyor.” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran’ın bölge ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olmaya her zaman hazır olduğunu ve bunu uygulamada da gösterdiğini belirterek, “Öyle ki ülkelerin kendileri kendi meseleleri konusunda anlaşmaya varabilsin ve İran da bu süreçte hiçbir müdahaleci rol üstlenmesin.” dedi.

Bekayi, bölgede İslam ülkeleri arasında savaşın devam etmesinin yalnızca bir kazananı olduğunu belirterek, “Bu kazananın kim olduğu açıktır: İsrail rejimi. Bu rejim, bölgede ve İslam ülkeleri arasında gerilim ve güvensizliğin devam etmesini istiyor.” ifadelerini kullandı.

İran ve Umman arasındaki mutabakatın tamamlanmasının ardından atılacak bir sonraki adıma ilişkin soruyu yanıtlayan Bekayi, “İran ve Umman, kıyıdaş iki devlet olarak mutabakata vardı. Bundan sonraki adım ve bu mutabakatın nasıl duyurulacağı veya kayda geçirileceği konusunda Umman’la istişare ederek karar vereceğiz ve gerekli bilgilendirme yapılacak.” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran’ın Yemen’le ilgili gelişmelere müdahalesi olmadığını vurgulayarak, “Bölgedeki durumun bizim için önemli olduğu bir ülke olarak, bazı tarafların mevcut koşulları İslam ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkları ve bölünmeyi derinleştirmek için kötüye kullandığını biliyoruz.” dedi.

İsmail Bekayi, basın toplantısının devamında yaptığı açıklamada, “İran’ın tutumlarını açıkça ifade etmesi, Yemen meselesine müdahale olarak değerlendirilmemelidir. Yemenliler kendi kararlarını kendileri alıyor. Ensarullah da kendi çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda gerekli kararları alan bağımsız bir Yemenli taraftır.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Suudi Arabistan’ın Petrol Altyapısına Saldırıda İran’ın Rolü Olduğu İddiasına Yanıt

Bekayi, bazı ABD’li yetkililer ve medya kuruluşlarının Irak’tan Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik gerçekleştirilen saldırıda İran’ın rolü olduğu yönündeki iddialarına ilişkin, “Amerikalılar yalan haberler ve asılsız iddialar üretiyor. Bu konuda hiçbir şüphe yok.” dedi.

İranlı yetkili, “İşaret ettiğim noktalardan biri de bu. ABD, mevcut koşullarda bölge ülkeleri arasında anlaşmazlık yaratmak amacıyla sürekli olarak asılsız iddialara başvuruyor.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bunun bölgedeki mevcut sorunların sonuçlarından biri olduğunu belirterek, “Bölge ülkeleri kendi sorunlarını kendi aralarında çözmeli. Aksi takdirde bölgemizin iyiliğini ve çıkarlarını istemeyen taraflar, sorunları daha da karmaşık hale getirmek için sürekli bu yalanlara başvuracaktır.” dedi.

Bekayi, ABD’li yetkililerin İran’ın bu gelişmelere müdahil olduğuna ilişkin iddialarının doğru olmadığını vurgulayarak, “İran İslam Cumhuriyeti bu iddiaları kesin bir şekilde reddediyor.” ifadelerini kullandı.

UAEA Başkanı Grossi’nin İran’ın Nükleer Faaliyetlerine İlişkin İddialarına Tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin İran’da nükleer faaliyetlere ilişkin bazı işaretlerin bulunduğu yönündeki açıklamaları hakkında gelen soruya, “Bu konu hakkında daha önce de birçok kez konuşuldu.” yanıtını verdi.

Bekayi, söz konusu iddiaların sunuluş biçimine dikkat çekerek, “Bazen sanki gizli ve çok önemli bir dosya ortaya çıkarılmış gibi konuşuyorlar. Oysa aslında ortada ‘hiçbir şey için koparılan büyük bir gürültüden’ başka bir şey yok.” dedi.

Bu konunun daha önce de gündeme getirildiğini ve gerekli açıklamaların yapıldığını belirten Bekayi, İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili meselelerin teknik ve hukuki çerçeveler içerisinde ele alınması gerektiğini söyledi. Bekayi ayrıca bu konuda medya üzerinden gerilim ve sansasyon oluşturulmasından kaçınılması çağrısında bulundu.

“Pickaxe Dağı” İddiaları ABD’nin Medya ve Psikolojik Savaşının Bir Parçası

Bekayi, basın toplantısında İran’daki belirli bir bölgeyle ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık altı veya yedi yıl önce, yine bu dönemde aynı bölgede inşaat yapıldığı yönünde iddiaların gündeme getirildiğini hatırlatan Bekayi, “İran Ek Protokol’e taraf değildi ve hâlâ da taraf değil. Güvence anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerimiz doğrultusunda UAEA’ya bildirilmesi gereken veya bildirilmesi gereken her şeyi bildirdik.” dedi.

Bekayi, bu nedenle söz konusu bölge hakkında ortaya atılan iddiaların yalnızca medya manipülasyonu olduğunu ve herhangi bir dayanağının bulunmadığını vurguladı.

O dönemde bu bölgede denetim yapılabileceğine ilişkin tartışmaların da gündeme geldiğini belirten Bekayi, “Hatta bunun, güvence anlaşmaları açısından tam anlamıyla ana tesis olarak nitelendirilebileceğini bile söylemek mümkün değil. O dönemde bu bölgenin yılda bir kez denetlenmesinin mümkün olduğu da gündeme getirilmişti.” ifadelerini kullandı.

Yıllardır aynı iddiaların tekrarlanmasına dikkat çeken Bekayi, “Bunu, ‘Pickaxe Dağı’ hakkında ortaya atılan iddiaların ABD’nin medya ve psikolojik savaşının bir parçası olduğunun bir kez ve tamamen anlaşılması için söylüyorum.” dedi.

İran İzole Edilemeyecek

ABD’nin İran’I tecrit etme çabaları ve BRICS’in bu politikaya karşı koymadaki rolü hakkında sorulan soruya yanıt veren Bekayi, “Kendisini savunan ve birçok ülkenin takdirini kazanan bir ülke, izole edilemez. Bazı ülkeler ABD’yle olan ilişkileri nedeniyle bunu açıkça ifade etmese bile durum değişmez.” dedi.

Bekayi, aksine bugün ABD’nin uluslararası itibarının hangi durumda olduğuna bakılması gerektiğini belirterek, “ABD, çok ağır bir suç işledi ve İran’a saldırarak, soykırımcı bir rejimle işbirliği içinde bu duruma kendisini daha da fazla sürükledi.” ifadelerini kullandı.

Bekayi, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun, ABD’nin eylemlerinin yalnızca tercih edilen değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliğin devamı için gerekli olan uluslararası normları zayıflattığını doğru şekilde gördüğünü söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “ABD, Birleşmiş Milletler’i kendi hedefleri için bir araca dönüştürdü ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı da büyük ölçüde siyasi bir araca indirgedi.” dedi.

ABD’nin BM Şartı’nın en temel ilkelerini ve esaslarını, özellikle kuvvet kullanma yasağı ilkesini ihlal ettiğini vurgulayan Bekayi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böyle bir ortamda ülkeler, BRICS gibi çok taraflı yapılanmalar çerçevesi de dahil olmak üzere, uluslararası meseleler ve tek taraflı politikalara karşı koyma yolları hakkında görüşmek ve işbirliği yapmak için her fırsattan yararlanıyor.”