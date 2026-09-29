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29 Eyl 2026 13:14

Garibabadi: İran adalarıyla ilgili asılsız iddialar gerçeği değiştirmez

Garibabadi: İran adalarıyla ilgili asılsız iddialar gerçeği değiştirmez

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı, Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarının İran topraklarının ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, BAE makamlarına iyi komşuluk ilkelerine ve bölgenin tarihsel ve hukuki gerçeklerine uyma çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, X hesabından yaptığı paylaşımda, İran adalarıyla ilgili asılsız iddiaların Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dile getirilmesinin dahi gerçeği değiştirmeyeceğini belirtti.

Garibabadi, “Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb, İran topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır.” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, BAE makamlarının asılsız iddiaları tekrarlamak yerine iyi komşuluk ilkelerine ve bölgenin tarihsel ve hukuki gerçeklerine bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

News ID 1938853

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