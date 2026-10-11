EİT Genel Sekreteri, DSÖ’nün İran temsilcisiyle görüştü

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Esad Mecid Han, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) İran'daki yeni temsilcisi Jean Jabbour ile görüşerek iki kuruluş arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Görüşmede taraflar, EİT ile DSÖ arasında uzun yıllara dayanan iş birliğini değerlendirirken sağlık alanındaki ortak çalışmaların daha da güçlendirilmesi ve EİT üyesi ülkeler arasında bölgesel sağlık girişimlerinin teşvik edilmesi yollarını görüştü.

Jabbour, iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurgulayarak tarafların ortak ilgi alanlarında müşterek girişimler geliştirilmesini önerdi.

DSÖ’nün İran temsilcisi ayrıca, iki kuruluş arasında bir iş birliği mutabakatı imzalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında EİT Genel Sekreteri’ne bilgi verdi. Jabbour, mutabakat taslağına son şeklini vermek amacıyla ortak bir teknik ekip kurulmasını da teklif etti.

Görüşmede, EİT ve DSÖ’nün kurumsal iş birliğini geliştirme ve sağlık alanındaki bölgesel girişimleri ilerletme konusundaki ortak kararlılığı bir kez daha vurgulandı.