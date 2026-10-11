  1. İran
11 Eki 2026 13:28

İranlı komutandan uyarı: Gerekirse düşman gemilerini yeniden vururuz

İranlı komutandan uyarı: Gerekirse düşman gemilerini yeniden vururuz

İran Ordusu Genelkurmay Başkanı ve Koordinasyon Yardımcısı Tümamiral Seyyari, düşman unsurlarına ait deniz araçlarını hedef aldıklarını belirterek İran’a yönelik yeni bir saldırı olması halinde yeniden karşılık vereceklerini söyledi.

İran Ordusu Genelkurmay Başkanı ve Koordinasyon Yardımcısı Tümamiral Seyyari, düşman unsurlarına ait deniz araçlarına darbeler indirdiklerini belirterek, “İran’a karşı yeniden bir saldırı gerçekleşirse onlara tekrar darbe vuracağız.” dedi.

Ülkenin savunma kapasitesine de değinen Tümamiral Seyyari, İran’ın çaresiz olmadığını vurgulayarak, “Ellerimiz kollarımız bağlı değil. Dünyada herkesin bildiği imkânlara ve kabiliyetlere sahibiz. Kararlılıkla savunma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Gerektiği her yerde düşmana darbe indirmek için harekete geçeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tümamiral Seyyari, sözlerini şöyle tamamladı: “İran halkı, toprak bütünlüğünün, devriminin, onurunun ve namusunun korunması için düşmanın karşısında duracağını ve zorluklara göğüs gereceğini kanıtladı.”

News ID 1939105

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