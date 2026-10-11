Yemen’den Suudi Arabistan’a uyarı: Çok büyük olaylar kapıda

Saba Haber Ajansı’na göre, Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Misilleme ilkesi, bu aşamadaki askeri yanıtın doğasını belirleyecektir. Onlarca şehit, yüzlerce yaralı ve altyapının tahrip edilmesi, silahlı kuvvetlerimizi hesap sorma sorumluluğuyla karşı karşıya bırakmaktadır” denildi.

Suudi rejiminin 12 yıldır ablukanın kaldırılması ve Sana Havalimanı’nın hedef alınmasının durdurulması yönündeki çağrıları görmezden geldiği vurgulanan açıklamada, “Sana Havalimanı yüzlerce hava saldırısına maruz kaldı ve altyapısı yok edildi. Ablukanın kaldırılması ve düşmanca eylemlerin son bulması, Suudi Arabistan için askeri maceralarından daha az maliyetlidir. Suudi rejiminin askeri maceraları ona stratejik zararlar verecektir.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, Suudi Arabistan’daki havalimanlarına uçuş gerçekleştiren havayolu şirketlerine, Yemen İnsani Operasyonlar Merkezi ile koordinasyon sağlamaları çağrısında bulunarak, bu koordinasyonun şirketlerin ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmeleri anlamına geldiğini belirtti.

Katar’a tepki

Açıklamada ayrıca Katar’ın siyasi ve medya alanındaki düşmanca faaliyetlerine de değinilerek, “Katar’ın rolü, çatışmaların çözümü için arabuluculuk yapmaktan, Suudi rejimiyle yanlış bir hizalanmaya indirgenmiştir. Katar’dan, konumunu ve siyasi/medya kanallarıyla Yemen halkını hedef alma sürecine katılımını yeniden gözden geçirmesini istiyoruz” ifadesi kullanıldı.

BM’ye eleştiri

Yemen Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve temsilcisinin saldırıları görmezden gelmesini ve Suudi suçlarını meşrulaştıran şüpheli faaliyetlerini eleştirdi.

Çok büyük olaylar kapıda

Suudi Arabistan’ın Yemen’deki saldırı ve müdahalelerine son vermemesi durumunda “Allah’ın izniyle daha büyük olayların yolda olduğu” uyarısı yapılan açıklamada, “Suudi düşmanı saldırılarını durdurmazsa, liste daha da uzayacak ve bir sonraki aşamanın adı ‘çığlıklar’ olacaktır” denildi.

Son olarak bakanlık, Suudi Arabistan’ın Babülmendep Boğazı’nı askeri bir savaş alanına çevirmesinin niyetini açığa çıkardığını, uluslararası toplumun Riyad’ın Babülmendep’i askerileştirmesine karşı sessiz kalmasının ise çifte standartlı tutumunu gözler önüne serdiğini kaydetti.