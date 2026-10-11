Şahbaz Şerif’ten İran ile ilişkileri geliştirme mesajı

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin kabine toplantısında Tahran ile Washington arasındaki arabuluculuk sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şerif, İslamabad’ın bu konuda samimi çabalarını sürdürdüğünü belirterek, diğer kardeş ülkelerin bu yöndeki girişimlerini de memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

İran ile Pakistan arasındaki ilişkileri dostane ve kardeşçe olarak nitelendiren Şerif, Tahran-İslamabad ilişkilerinin giderek geliştiğini vurguladı ve İran ile ilişkileri daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Şerif ayrıca, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir’in Tahran ile Washington arasındaki dolaylı müzakerelerdeki rolünü takdir etti.

Pakistan dışişleri ve içişleri bakanlarının İranlı mevkidaşlarıyla sürekli temas hâlinde olduğunu belirten Şerif, ordu komutanının da bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini kaydetti.