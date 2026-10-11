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11 Eki 2026 15:16

Cibuti açıklarında tekne battı: 109 ölü, 116 kayıp

Cibuti açıklarında tekne battı: 109 ölü, 116 kayıp

Cibuti'den Yemen'e gitmek üzere yola çıkan yaklaşık 350 göçmeni taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 109 kişi öldü, 116'dan fazla kişi kayboldu.

Afrika ülkesi Cibuti'den Yemen'e doğru hareket eden göçmen teknesinin batması sonucu en az 109 kişi yaşamını yitirdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 11 Ekim Pazar günü yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin 15'inin çocuk olduğunu, 116'dan fazla kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.

IOM'un kurtulanların ifadelerine dayandırdığı bilgilere göre yaklaşık 350 kişiyi taşıyan tekne, 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece Cibuti'nin kuzeyindeki Obock liman kentinin yakınlarında bulunan Guhere açıklarında alabora oldu.

IOM'un açıklamasına göre facianın ardından 80'den fazla kişi sağ kurtuldu. Hayatta kalanların tamamının Etiyopya vatandaşı olduğu belirtildi.

Kayıp göçmenlerin akıbetine ilişkin belirsizlik sürerken, IOM ekiplerinin yerel yetkililerle birlikte bölgede acil yardım çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Cibuti ile Yemen arasındaki deniz güzergâhı, Afrika Boynuzu'ndan Arap Yarımadası'na ulaşmaya çalışan göçmenler tarafından kullanılan başlıca rotalar arasında yer alıyor.

News ID 1939111

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