Rızai: Hürmüz üzerindeki kontrol İran için devasa bir ulusal servet

İranlı Tümgeneral Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün değerinin yalnızca boğazı kapatmak veya geçiş ücreti almaktan ibaret olmadığını belirterek, asıl gücün boğazda güvenliği sağlama kapasitesinden kaynaklandığını söyledi.

Pazartesi akşamı verdiği röportajda Rızai, ABD’nin İran’ın öne sürdüğü yedi şarta verdiği yanıtı yetersiz bulduğunu belirtti. Washington’un bazı şartları kabul ettiğini, ancak diğerlerine ilişkin tutumunu henüz netleştirmediğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’ın diplomatik yaklaşımının değiştiğini ve ülkenin eski tutumuna geri dönmeyeceğini vurgulayan Rızai, bir başka paylaşımında ise ABD filosunun Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı başaramamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın kaçakçılığa başvurduğunu öne sürdü.