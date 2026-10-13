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13 Eki 2026 11:54

Yemen’den ABD’ye uyarı: Saldırıya katılırsanız hızlı ve acı verici bir karşılık alırsınız

Yemen’den ABD’ye uyarı: Saldırıya katılırsanız hızlı ve acı verici bir karşılık alırsınız

Yemen Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed el-Buhayti, ABD’nin Yemen’e yönelik saldırılara katılması durumunda hızlı ve acı verici bir karşılık vereceklerini söyledi.

Fransız Haber Ajansı’na (AFP) konuşan el-Buhayti, “ABD Yemen’e yönelik saldırılara katılırsa karşılık vermekte tereddüt etmeyeceğiz. ABD’yi ve bölgedeki tüm çıkarlarını hedef alacak hızlı ve acı verici bir yanıt vereceğiz” dedi.

Ra’y el-Yevm gazetesinin haberine göre el-Buhayti, ABD Başkanı Donald Trump’a daha önce Yemen’e yönelik saldırılar düzenlediğini hatırlatarak, Yemen’in o çatışmadan galip çıktığını söyledi.

ABD’yi Yemen’e yönelik saldırılara katılmaması konusunda uyaran el-Buhayti, saldırgan tarafın Suudi Arabistan olduğunu ve Yemen’in meşru müdafaa çerçevesinde hareket ettiğini savundu. Ateşkesi ihlal eden tarafın da Suudi Arabistan olduğunu belirtti.

El-Buhayti ayrıca Suudi Arabistan’daki petrol tesisleri ve havalimanlarında çalışan personeli bu bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı. Söz konusu tesislerin Yemen açısından meşru hedeflere dönüştüğünü belirten el-Buhayti, gerilimin kapsamlı bir tırmanışa doğru ilerlediğini ifade etti.

Yemen’in petrol tesisleri ve havalimanlarına yönelik askeri operasyonlarının amacının, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a bir mesaj vermek olduğunu söyleyen el-Buhayti, Riyad yönetiminin artık güvenli bir konumdan Yemen’e saldırılarını sürdüremeyeceğini belirtti.

El-Buhayti, savaşın sürdürülmesinin ve askeri seçenekte ısrar edilmesinin Suudi Arabistan’ın çıkarına olmadığını vurgulayarak, bunun ülkenin tüm altyapısının yıkımına yol açabileceği uyarısında bulundu.

News ID 1939150
Azar MAHDAVAN

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