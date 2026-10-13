Erakçi, Mısırlı mevkidaşı ile Yemen’deki gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Yemen’deki son durum ve bölgedeki gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Bakan Abdulati’nin, siyasi ve diplomatik çözümlere öncelik verilmesi gerektiğine vurgu yaptığı belirtildi. Açıklamada, Abdulati’nin İran ile ABD arasubdaki mevcut anlaşmazlıkların çözümü için tek yolun müzakere ve diyalog sürecine geri dönülmesi olduğunu ifade ettiği kaydedildi.