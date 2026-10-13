Yemen’den Aramco için tahliye çağrısı

Al Masirah TV kanalına göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri tarafından sosyal medyada paylaşılan bildiride, "Suudi petrol şirketi Aramco'ya bağlı tesislerin çevresindeki tüm çalışanları ve sivilleri, orayı terk etmeleri ve uzak durmaları konusunda uyarıyoruz; zira buralar güçlerimiz için meşru birer askeri hedeftir.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Suudi Arabistan'daki tüm petrol tesislerinde görev yapan çalışanları, uzmanları, mühendisleri ve işçileri, hayatlarını tehlikeye atmamak adına güçlerimizin hedefi konumundaki bölgelerden uzak durmaları konusunda bir kez daha uyarmaktadır. Bu uyarı, daha önce hedef alınmış tesisleri ve diğer tüm tesisleri kapsamaktadır” ifadelerine yer verildi.

