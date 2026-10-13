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13 Eki 2026 15:19

Sistan-Belucistan’da bir rehine çetesi çökertildi: 5 terör unsuru öldürüldü

Sistan-Belucistan’da bir rehine çetesi çökertildi: 5 terör unsuru öldürüldü

Devrim Muhafızları Ordusuna göre, Sistan-Belucistan eyaletinde terör örgütlerine bağlantılı bir rehine çetesi çökertildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'ne bağlı Kudüs Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Zahidan kentinin batısında bir inşaat mühendisinin kaçırılması olayına karışan bir rehine çetesinin, yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, terörle mücadele ekibinin Zahidan'ın Korin bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütleriyle bağlantılı bir rehine çetesinin çökertildiği ifade edildi. Operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği ve kaçırılan mühendisin ise kurtarıldığı bildirildi.
 

News ID 1939155

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