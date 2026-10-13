İran Ordusu: Kuralları ihlal eden bir tankerde yangın çıktı

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Hürmüz Boğazı’nın doğu kesiminden geçerken hasar gören bir petrol tankeri, saatler önce deniz kuvvetlerinin izleme ekipleri tarafından tespit edildi” denildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın doğusu ile Arap Denizi ve Umman Denizi bölgesinde operasyonel birliklerin yeni bir askeri düzenle konuşlandırıldığı belirtildi.

Sahanın tam kontrolüyle tüm düşman faaliyetlerinin ve gemi geçişlerinin anlık ve sürekli olarak izlendiği vurgulanan açıklamada, tüm deniz araçlarına uluslararası kurallara riayet ederek elektronik cihazlarını kapatmaktan kesinlikle kaçınmaları ve güvenli geçiş için İran Silahlı Kuvvetleri ile gerekli koordinasyonu sağlamaları çağrısında bulunuldu.

