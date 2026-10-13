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13 Eki 2026 17:50

Fransa’da yeni lise eylemleri: Yaklaşık 200 okul kapatıldı

Fransa’da yeni lise eylemleri: Yaklaşık 200 okul kapatıldı

Fransız’da lise öğrencileri yeniden sokaklara indi. Ülke genelinde yaklaşık 200 okul tatil edildi.

“Le Parisien” gazetesinin haberine göre, gösteriler Lyon ve Nantes şehirlerinde başlarken; Paris, Rennes ve Strazbourg’daki öğrenciler de bazı okulların girişlerini kapattı. Bu eylem, Fransa’daki öğrenci protestolarının beşinci dalgasını oluşturuyor.

Fransa’da lise öğrencileri, eğitimde kaynak yetersizliği, öğretmen eksikliği ve Parcoursup sistemine karşı ülke çapında yeni protestolar düzenliyor.

Eylül ortasında Paris bölgesinde başlayan lise öğrencilerinin eylemleri ülke geneline yayıldı. Öğrenciler, eğitim bütçesinin artırılmasını, ders programlarındaki yoğunluğun azaltılmasını, atanmayan öğretmenlerin yerine yenilerinin görevlendirilmesini ve bakımsız okul binalarının iyileştirilmesini talep ediyor.

News ID 1939158

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