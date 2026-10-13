ABD Hazine Bakanı: İran’la savaşın nasıl biteceğini bilmiyoruz

Fox TV kanalına konuşan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, “İran'la savaşın nasıl biteceğini bilmiyorum” dedi.

Scott Bessent ayrıca, İran'ın eninde sonunda teslim olacağını ve çökeceğini iddia etti.

Amerikan kamuoyunda pek olumlu karşılanmayan bu savaş, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ardından ABD’deki enerji maliyetlerini artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın sadece birkaç hafta süreceğini öngörmüştü; ancak siyasi sonuçlara ve iç baskılara rağmen, şu ana kadar savaşı sona erdirmenin bir yolunu bulmakta zorlanıyor.

