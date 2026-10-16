ABD, İran'ın ekonomisini çökertemedi

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, İkinci hutbenin üçüncü bölümünde, son birkaç gündür Amerikan yetkililerinin İran milletine karşı yaptığı açıklamalara değinerek şunları söyledi: "Bu günlerde, her zaman olduğu gibi, sözde Amerikan devlet adamları tarafından İran milletine hakaretler ediliyor."

Ayetullah Hatemi, şunları da ekledi: "Öncelikle, İran'ın şanlı tarihini sorguladılar; oysa İran'ın tarihi, özellikle İslam ile ilişkilendirildikten sonra, şanlı olmuştur. İslam ile İran arasındaki karşılıklı hizmetleri anlamak için, bu konuda Şehid Motahari'nin kitabına başvurulabilir."

Hatami, ABD Dışişleri Bakanı'nın İran ekonomisinin çöküşü hakkındaki açıklamalarına değinerek şunları söyledi: "ABD Dışişleri Bakanı, İran ekonomisinin iki hafta içinde çökeceğini söylemişti. Geçen hafta bu iki hafta sona erdi, ancak İran ekonomisi daha dinamik hale geldi."

Hatemi sözlerine şöyle devam etti:

Bu sadece bizim sözlerimiz değil; Dünya Ekonomik Örgütü başkanı da İran'ın son bir ayda durumu kontrol altına alabildiğini ve gelecek yılın İran milleti için ekonomik açıdan parlak bir yıl olacağını söylüyor." Ona göre, bu olay ABD Dışişleri Bakanı'nın tahminlerinin aksine gerçekleşti.