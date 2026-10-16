İran Lideri Ayetullah Hamaney’den hemşirelere özel önem çağrısı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney, Hz. Zeyneb’in doğum yıl dönümü ve Hemşireler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hemşirelerin toplumun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunmasındaki önemli rolüne dikkat çekti.

İranlı kadın ve genç kızların ülkenin direniş sürecindeki rolünü takdir eden Ayetullah Hamaney, hemşirelerin hastalara yalnızca tıbbi bakım sunmakla kalmadığını, aynı zamanda hastalara moral, umut ve huzur verdiğini vurguladı.

Sağlık yetkililerine hemşirelik camiasına özel önem verme çağrısında bulunan Ayetullah Hamaney, özellikle kamu sağlık kurumlarında görev yapan hemşirelerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, çalışma motivasyonlarının artırılması ve mesleki itibarlarının korunmasının toplum sağlığı açısından öncelikli olduğunu belirtti.

Ayetullah Hamaney, mesajının sonunda hemşireler başta olmak üzere İran