Ayetullah Hamaney'den İran 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Takımı için tebrik mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in kaleme aldığı mesajda, “İran Takımı'nın ABD'de düzenlenen Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluğu; bu gurur verici sporcularımıza, gayretli antrenörlerimize ve tüm İran halkına tebrik ederim.

Ülke gençlerinin uluslararası müsabakalardaki başarısı, heyecan uyandıran İran bayrağının dalgalandırılması ve İran İslam Cumhuriyeti'nin milli marşının yankılanması, halkın parlak ve görkemli bir geleceğe ulaşma yolunda gençlerine duyduğu umutların bir tezahürüdür” ifadelerine yer verildi.

İran 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Takımı, 3 altın madalya, 2 bronz madalya ve toplam 119 puanla şampiyonluk unvanını kazanmıştı.

