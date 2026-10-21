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21 Eki 2026 10:37

Fransız Mirage 2000D Savaş Uçağı Düştü: En Az Bir Mürettebat Üyesi Hayatını Kaybetti

Fransız Mirage 2000D Savaş Uçağı Düştü: En Az Bir Mürettebat Üyesi Hayatını Kaybetti

Fransa Hava Kuvvetleri’ne ait bir Mirage 2000D savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında ülkenin kuzeydoğusunda düştü. Kazada en az bir mürettebat üyesinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa Hava Kuvvetleri’ne ait bir Mirage 2000D savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında ülkenin kuzeydoğusunda düştü. Kazada en az bir mürettebat üyesinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransız basınının askerî kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, iki kişilik mürettebat taşıyan uçak, salı akşamı yerel saatle 21.00’de Nancy kentinin dış kesimlerinde, bağlı olduğu hava üssünün yakınlarında düştü.

Kazanın ardından kayıp olan ikinci mürettebat üyesini bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

News ID 1939285
Azar MAHDAVAN

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