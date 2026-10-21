Fransız Mirage 2000D Savaş Uçağı Düştü: En Az Bir Mürettebat Üyesi Hayatını Kaybetti

Fransa Hava Kuvvetleri’ne ait bir Mirage 2000D savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında ülkenin kuzeydoğusunda düştü. Kazada en az bir mürettebat üyesinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransız basınının askerî kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, iki kişilik mürettebat taşıyan uçak, salı akşamı yerel saatle 21.00’de Nancy kentinin dış kesimlerinde, bağlı olduğu hava üssünün yakınlarında düştü.

Kazanın ardından kayıp olan ikinci mürettebat üyesini bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.