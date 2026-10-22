Rızai’den sert uyarı: İran’a karşı her eylemin bir bedeli vardır

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, Dropsite News’e verdiği röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rızai, “Herkes şunu bilsin ki İran’a karşı atılacak her adımın bir bedeli vardır. Eğer diplomasi bu anlayışı tesis edebilirse diplomasiyi tercih ederiz; ancak savaş devam ederse İran, karşılık vermeye devam etmek için gerekli araçlara sahiptir” dedi.

Önceki aşamalarda tüm kapasitelerini kullanmadıklarını vurgulayan Rızai, “Savaşın şiddetine göre operasyonlara daha fazla kabiliyet dâhil ettik ve sonraki aşama için de hazırlıklıyız” ifadelerini kullandı.

Rızai, mevcut durumun sürmesinin stratejik sonuçlar doğuracağına dikkati çekerek, bunların arasında enerji piyasalarının önümüzdeki 3 yıl boyunca istikrara kavuşamayacağının yer aldığını belirtti.

Rızai, bu savaşın devam etmesinin ilişkilerin dinamiklerini İran lehine değiştirdiğini, zira Fars Körfezi’ne kıyısı olan Arap ülkelerinin İran ile ilişkilerini hızla yeniden tanımladığını kaydetti.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ayrıca, Fars Körfezi’ndeki Arap ülkelerinin, ABD ordusunun kendilerini korumasını beklerken kendi üslerini dâhi savunmaktan aciz olduğuna kanaat getirdiğini ifade etti.