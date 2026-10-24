İran’in Kermanşah kentinde 2 ajan yakalandı

Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Necef Eşref Bölge Karargahı ile Ensarurresul Tugayı güçlerinin yürüttüğü başarılı istihbarat çalışmaları sonucunda, yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapan 2 ajan yakalandı.

Sınır hatlarında terör gruplarının silahlı saldırıya hazır olduğu dönemde gerçekleştirilen operasyonda; 10 adet Starlink uydu internet terminali, 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ile tabanca ve G3 mühimmatı olmak üzere toplam 5 bin 200 adet fişek ele geçirildiği bildirildi.