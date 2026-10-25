Eski İranlı bakandan Trump’a eleştiri

İran’ın eski Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın son açıklamalarına değindi.

Brezpaş, Obama’nın Trump’ın karnesini dört kelimeyle özetlediğini belirterek bunların “kaos, acımasızlık, yolsuzluk ve beceriksizlik” olduğunu aktardı. Obama’nın İran’a karşı yürütülen savaşı da “kimsenin istemediği gereksiz bir savaş” olarak nitelendirdiğini kaydetti.

Brezpaş, Trump’ın İran’a saldırarak aptallığıyla tarihe geçmek istediğini, ancak şimdi ABD’de kendi siyasi iddianamesine dönüştüğünü ifade etti.