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25 Eki 2026 11:38

Eski İranlı bakandan Trump’a eleştiri

Eski İranlı bakandan Trump’a eleştiri

Eski İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, Barack Obama’nın son açıklamalarına atıfta bulunarak Trump’ın karnesini “kaos, acımasızlık, yolsuzluk ve beceriksizlik” sözleriyle özetlediğini belirtti.

İran’ın eski Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın son açıklamalarına değindi.

Brezpaş, Obama’nın Trump’ın karnesini dört kelimeyle özetlediğini belirterek bunların “kaos, acımasızlık, yolsuzluk ve beceriksizlik” olduğunu aktardı. Obama’nın İran’a karşı yürütülen savaşı da “kimsenin istemediği gereksiz bir savaş” olarak nitelendirdiğini kaydetti.

Brezpaş, Trump’ın İran’a saldırarak aptallığıyla tarihe geçmek istediğini, ancak şimdi ABD’de kendi siyasi iddianamesine dönüştüğünü ifade etti.

News ID 1939352

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