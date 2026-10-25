Rusya ile gaz takası konusunda anlaşmaya varıldı

İran Petrol Bakan Vekili Hamid Boverd, Rusya’da bu yıl 8’incisi düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Moskova’ya geldi.

Burada açıklamada bulunan Boverd, forumun önemine dikkat çekerek, İran'ın bu forumun kurucu üyelerinden biri olduğunu belirtti ve "Bu zirvede enerji işbirliğini, özellikle de gaz alanında genişletmek amacıyla üye ülkelerle görüşmeler gerçekleştireceğiz" dedi.

"Enerji altyapısına yönelik saldırılar gündemde olacak"

GECF Zirvesi'nde ortak konuların ve kararların değerlendirileceğini ifade eden Boverd, İran'ın uluslararası gelişmelere ilişkin duruşunu da net bir şekilde ortaya koyacağını belirtti. Boverd, "İran, uluslararası gelişmelerin yanı sıra ABD'nin savaşla bağlantılı olarak enerji altyapılarımıza verdiği zararlar ve gerçekleştirdiği suçlarla ilgili görüşlerini bu zirvede dile getirecektir. Ayrıca, gaz alanında aktif olan ülkelerle işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmeyi hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

"Gaz takası konusunda Rusya ile anlaşmaya varıldı"

Rusya ile gaz takası konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Boverd, “İran ve Rusya liderlerinin Türkmenistan’daki son görüşmeleri kapsamında, gaz takasına yönelik genel anlaşmalar sağlanmıştı. Şu anda bu anlaşmanın teknik uygulama aşamaları takip ediliyor ve anlaşma neredeyse tamamlanmış durumda. Rusya’nın Azerbaycan üzerinden yürütmek istediği boru hattı projesinin neticelenmesiyle birlikte, yakın gelecekte iki ülke arasında gaz takasının mümkün olmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Rusya ile petrol işirliği genişliyor

Boverd, İran ile Rusya arasındaki petrol sektöründeki işbirliğinin ivme kazandığını ifade ederek, “İki ülke arasındaki petrol sektöründeki işbirliği kesintisiz devam etmektedir. Halihazırda İran’daki dört büyük petrol sahası, Rusya’nın katılımıyla geliştirilme aşamasındadır” dedi.

Söz konusu projelerdeki sözleşme süreçlerine de değinen Boverd, bu alandaki anlaşmaların önemli bir ilerleme kaydettiğini vurgulayarak, projelerin tamamlanması için Rus tarafıyla yürütülen teknik takip ve koordinasyon çalışmalarının titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.