Brezilya’da seçim sonucu belli oldu: Lula da Silva dördüncü kez cumhurbaşkanı seçildi

El Cezire’nin haberine göre, Brezilya’nın resmi seçim kurumu tarafından açıklanan sonuçlara göre Luiz Inácio Lula da Silva, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 51,75’ini alarak rakibi Senatör Flavio Bolsonaro’yu geride bıraktı.

Seçimlerin ikinci tura kalmasının nedeni, ilk turda adaylardan hiçbirinin geçerli oyların yarısından fazlasını elde edememesi oldu.

Resmi verilere göre, oy sayımının ilk aşamalarında Flavio Bolsonaro önde görünüyordu. Ancak sayımın ilerlemesiyle Lula da Silva üstünlüğü ele geçirerek zaferini kesinleştirdi.

Brezilya’da cumhurbaşkanlığı seçimleri; yaşam maliyetleri, kamu güvenliği, sosyal politikaların yönü ve uluslararası ilişkiler gibi ekonomik ve siyasi konuların öne çıktığı bir dönemde gerçekleştirildi.

Bazı eyalet yöneticilerinin ve yasama organı üyelerinin seçiminin de yapıldığı oylamada, 158,7 milyondan fazla kişi oy kullanma hakkına sahipti. Brezilya yasalarına göre, 18-70 yaş arasındaki okuryazar vatandaşlar için oy kullanmak zorunlu. Okuryazar olmayanlar, 16-17 yaşlarındaki gençler ve 70 yaşın üzerindeki vatandaşlar içinse oy kullanmak isteğe bağlı.