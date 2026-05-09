İran ve Brezilya ticari ilişkileri görüştü

İran’ın Brezilya Büyükelçisi Abdullah Nekunam, Brezilya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler ve Ulusal Savunma Komisyonu (CREDN) Başkanı Luiz Philippe de Orleans e Bragança ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran ile Brezilya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini desteklediğini ifade etti.

Federal milletvekili Claudio Cajado’nun da katıldığı görüşmede Nekunam, İran ile Brezilya arasındaki ticaret akışının zaman zaman dalgalandığını ancak ticaret dengesinin her zaman olumlu kaldığını belirtti.

İran Büyükelçisi, “Süregelen engellere rağmen İran, Brezilya ihracatı için dikkate değer bir pazar ve Ortadoğu’daki en büyük pazarlardan biridir” dedi.

Nekunam ayrıca, iki ülke ilişkilerinin uzun geçmişine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“120 yılı aşkın süredir ilişkilerimiz, her iki taraftaki hükümet değişikliklerinden hiçbir zaman etkilenmedi. Bu ilişkiler güçlüdür ve ortak çıkarlara, özellikle ekonomik ve ticari boyutlara dayanmaktadır.”

Luiz Philppe ise açıklamasında, “Ekonomik ve sosyal açıdan Brezilya ve İran halkı için iyi olan her şey her zaman desteğimizi alacaktır. Mevcut çatışma bizi endişelendirmiyor; bu, İran ile ABD arasında çözülmesi gereken bir meseledir” dedi.

İran Büyükelçisi ayrıca, “Ülkemizde yaşanan birçok gelişme, İran halkının bağımsızlık talebiyle ilgilidir” ifadelerini kullandı.