Rusya: ABD’nin barışçıl çözümlere odaklanması herkes için daha iyi olacak

RİA Novosti’nin haberine göre, Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD, 1980’den bu yana İran ekonomisinin çökmesini bekliyor.” ifadelerini kullandı.

Ulyanov, “Washington’ın nihayet barışçıl çözümlere odaklanmaya karar vermesi ABD, Fars Körfezi ülkeleri ve tüm dünya için daha iyi olacaktır. Diğer seçenekler işe yaramıyor.” dedi.

Daha önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin NBC kanalındaki Meet the Press programında, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile birlikte New York’a savaş için değil, barışın zeminini hazırlamak için geldiklerini söylediğini aktarmıştı.

Erakçi, “Bununla birlikte İran, her türlü saldırı karşısında kararlı bir şekilde duracaktır; mesele kıyametvari bir savaşa kadar gitse bile.” ifadelerini kullanmıştı.

Erakçi ayrıca, “Aynı zamanda gerçek diplomasiye de hazırız.” demişti.