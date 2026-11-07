İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai’ın Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Celali, “Muhsin Rızai ile Rusya lideri Putin arasında gerçekleşen 3 saatlik görüşmede, iki ülke arasındaki kapsamlı ve stratejik işbirliğinin son durumu ele alındı. Görüşmede, İran’ın Reşt-Astara demiryolu projesinin hızlandırılması ve Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun tamamlanmasına yönelik aldığı önemli kararlar aktarıldı. Görüşmede Rus gazının İran'a sevkiyatına yönelik proje de masaya yatırıldı” dedi.

Celali, Tümgeneral Rızai'nin Vance’in mektubunun içeriğine ve İran'ın bu mektuba verdiği yanıta atıfta bulunarak, sadece müzakere etmenin asla savaşın sonunu getirmeyeceğini vurguladığını belirtti. Celali, tarihsel tecrübenin Washington'un diyalog sürecini her zaman bir saldırı ve ahit bozma aracı olarak kullandığını kanıtladığını kaydetti.

İran'ın diplomasi yolunun ortasında birkaç kez saldırganların hedefi haline geldiğini hatırlatan Celali, Amerikalılar, Hürmüz Boğazı ve Umman'daki transit geçiş hattı anlaşmasını bypass ederek anlaşmaları ihlal ettiğini gösterdi” ifadesini kullandı.

Celali, bu nedenle Rus tarafına her türlü diplomatik adımın temel şartının, ABD tarafından "İran’ın yedi stratejik şartının" eksiksiz ve kayıtsız şartsız kabul edilmesi olduğu bildirildi.

"İran ile Rusya arasındaki askeri işbirliği devam ediyor"

Büyükelçi Celali, sözlerinin devamında İran ve Rusya'nın uzun vadeli askeri işbirliğine ve belirli savunma anlaşmalarına sahip olduğunu belirterek, güvenlik alanının her zaman iki taraf arasındaki görüşmelerin ana gündeminde yer aldığını kaydetti.

