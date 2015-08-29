Amerika’nın İran'a sızma amacı İnkılap ilkelerini zayıflatmaktır

MHA, İran İslam Cumhuriyeti Stratejik Savunma Araştırmaları Merkezi Başkanı Tuğgeneral Ahmed Vahidi, İslam İnkılabı Rehberi’nin Amerika’nın İran ve bölgeye sızmasına ilişkin son günlerdeki uyarısına işaret ederek “Amerika, İran halkını İnkılap ilkelerinden saptırmak istiyor” dedi.

İran eski Savunma Bakanı Tuğgeneral Vahidi “Amerika, İran halkının İnkılaba bağlılığını zayıflatmakla kendilerine yönelik tehlikeleri etkisizleştirmek istiyor ve bunu başarmak için de her türlü yöntemle ülkeye sızmayı planlıyor” diye belirtti. İnkılap ilkelerine bağlılığın ve sulta karşısında saldırgan tutumun korunmasının öneminin altını çizen Tuğgeneral Vahidi, bu tür önlemlerle Batı ve Özellikle Amerika’nın sızmasının karşısına geçilebileceğini vurguladı.

Stratejik Savunma Araştırmaları Merkezi Başkanı bölgede etkin olmanın önemine değinerek “Amerika, Direniş Ekseni’ni zayıflatıp silmekle bölgeye sızma peşinde ve dolayısıyla Direniş Ekseni’ni güçlendirmek, Amerika’nın bölgede etkinleşmesi ile mücadele etmenin en önemli adımıdır” diye konuştu.

Tuğgeneral Vahidi, Amerika’nın her daim devlet terörü yani Siyonist İsrail’i desteklediğine işaret ederek “Direniş Ekseni bugün iki meseleyle karşı karşıyadır. Bunlardan biri Siyonist İsrail ve ikincisi terörizmdir. Bu iki meseleye Batı tam ve açıkça destek sunuyor. İran İslam Cumhuriyeti’nin bugün yaptıkları Amerika’nın bölgeye sızmasını önlemek içindir” ifadesini kullandı.

İran eski Savunma Bakanı Tuğgeneral Vahidi “Amerika’nın İran ve bölgeye girmesini engellemeye çalışmalıyız çünkü İmam Humeyni’nin de buyurduğu gibi bu ülke ‘Büyük Şeytan’dır ve tabii olarak İran’a sızarsa bizim için büyük sorunlar çıkartır” diye ekledi.

Y.B