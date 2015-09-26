Erdoğan Mina faciasında Suudi Rejimi’ni savundu

MHA - Eleştirilerin odağındaki Suudi Arabistan yönetimine sahip çıkan Erdoğan, birçok kişinin can verdiği olayın dünyanın her yerinde olabileceğini savundu. Eleştirileri, 'saldırı' olarak nitelendiren Erdoğan, Suudi yönetimi için, "Hacı adaylarının taleplerini karşılayamadıkları için üzüldüklerini de çok iyi biliyorum" dedi.

Suudi Arabistan’ın yanlış yönetim ve uygulamaları yüzünden bu facianın meydana geldiğini görmezden gelen Erdoğan şunları kaydetti.

Şunu çok iyi görmek lazım. Suudi yönetiminin hac organizasyonuyla ilgili plan yaptıklarını biliyorum. Ulaşımla ilgili ne gibi çalışmalar yaptıklarını da çok iyi biliyorum. Hacı adaylarının taleplerini karşılayamadıkları için üzüldüklerini de çok iyi biliyorum.

Oradaki inşaat çalışmalarının azaltılması gerekiyordu. Buna da olumsuz yaklaşımlar oldu. Kimisi yönetim dedi, kimisi organizasyonda sıkıntılar var dedi. Ben bu yaklaşımları doğru bulmuyorum. Bunları söyleyenlerin hiçbirinin üzerinde küfe yok.

Dünyanın her yerindeki organizasyonlarda da böyle şeyler oluyor. Bunlara bakarken bardağın dolu tarafından bakmakta fayda var. Bu konuda Suudi Arabistan’ı doğrudan suçlamayı doğru bulmuyorum. Her ülkenin tabi ki buna benzer bazı eksikleri olabiliyor.



Cumhuriyet.com